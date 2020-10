Make America Great Again. Met die slogan beloofde Donald Trump vier jaar geleden dat hij jobs zou terugbrengen naar de VS. “Hij heeft zich aan zijn woord gehouden”, vinden ze in West Virginia. Amerikaanse verkiezingen, deel 4: economie.

In de heuvels van Coal City is het – what’s in a name – al steenkool wat de klok slaat. Al generaties ...