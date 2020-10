Met de nieuwe lockdown komt ook terug een inperking op alle grote bijeenkomsten. Daaronder vallen ook huwelijken. Die vinden nog enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand. Ga jij ondanks de inperking van aanwezigen toch nog trouwen? Of stel je het net uit door de nieuwe lockdown? Laat het ons weten via deze link.