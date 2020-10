Lucky loser mept Novak Djokovic zonder pardon uit toernooi in kwartfinales ATP-toernooi Wenen

De Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic is er vanavond niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het ATP-toernooi in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Djokovic verloor in de kwartfinales verrassend tegen de Italiaan Lorenzo Sonego (ATP 42) in twee sets: 6-2 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 10 minuten.

Sonego treft in de halve finales de winnaar van het duel tussen de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 20) en de Brit Daniel Evans (ATP 33). De Italiaan staat op de hoofdtabel als lucky loser.

Lorenzo Sonego. Foto: EPA-EFE

De 33-jarige Serviër is ondanks de nederlaag wel zeker dat hij het jaar als nummer 1 van de wereld zal afsluiten. Hij doet dat voor de zesde keer en evenaart daarmee het record van de Amerikaan Pete Sampras. Sampras was van 1993 tot 1998 zes jaar op rij ‘s werelds beste tennisser. Djokovic sloot ook de seizoenen 2011, 2012, 2014, 2015 en 2018 als nummer 1 af. De Spanjaard Rafael Nadal en de Zwitser Roger Federer beëindigden vijf seizoenen op de eerste plaats van de ATP-ranking.

Federer was in totaal 310 weken lang de nummer 1. Djokovic begint maandag aan zijn 292e week en heeft dus ook dat record in het vizier. (belga)