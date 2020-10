Genktrainer Jess Thorup kiest tegen Eupen voor Dessers als tweede spits in een 3-5-2. Naast Toma verdwijnt ook Thorstvedt naar de bank, zo krijgt Dries Wouters nog eens een basisplaats. Verrassend is de aanwezigheid van Junya Ito op de bank. De Japanner is verlost van Covid-19 en is na zijn negatieve test ook speelgerechtigd.