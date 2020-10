Experts over nieuwe lockdown: “Uitstel was niet meer mogelijk”

Viroloog Marc Van Ranst en epidemioloog Pierre Van Damme reageren positief op de nieuwe coronamaatregelen. “Dit is een serieuze lockdown, uitstel wat niet meer mogelijk”, aldus Van Ranst.

Een nieuwe lockdown is een feit. Niet-essentiële winkels gaan weer dicht, contactberoepen worden stopgezet en we mogen nog slechts één iemand thuis ontvangen.

OVERZICHT. Lockdown bis is een feit: dit zijn alle maatregelen

Marc Van Ranst spreekt over een “serieuze lockdown”. “De bevolking verwacht dat, dus dan moet je dat ook durven te benoemen”, verklaarde de viroloog vrijdagavond aan VTM Nieuws. Er was volgens Van Ranst geen uitstel meer mogelijk. “Het was de vergadering van de laatste kans. Nu was echt de tijd om de meest strenge maatregelen te nemen”, verklaarde hij. Volgens de viroloog moet een lockdown zeker vier weken duren om zinvol te zijn, maar hij verwacht wel dat er een evaluatiemoment komt. Het wordt een inspanning “van lange duur”. “De curve gaat heel snel omhoog en wat trager naar beneden.” De viroloog benadrukt dat het belangrijk is om op voorhand af te spreken “tot waar we de curve willen laten dalen”.

Telefoontje

Van Ranst erkent dat de lockdown voor vele mensen niet gemakkelijk zal zijn en dat er donkere weken op komst zijn. “Het wordt belangrijker dan ooit om op andere manieren contact te houden”, aldus Van Ranst. “Liever een telefoontje meer dan een te weinig.”

LEES OOK. Heeft u vragen over de nieuwe coronamaatregelen? Laat het ons weten

De verstrengde lockdownmaatregelen zullen voor 1,5 maand gelden, te beginnen in de nacht van zondag 1 november op maandag 2 november. “Misschien doen we alle inspanningen wel voor de eindejaarsfeesten op een redelijk normale manier te kunnen vieren”, oppert Van Ranst. Maar verwacht niet dat grote familiefeesten kunnen doorgaan, klinkt het nog.

Avondklok

Dat de avondklok niet wordt gelijkgesteld in het hele land vindt Van Ranst “een beetje vervelend”, maar veel verschil zal dat in de praktijk niet maken. “Behalve om de hond uit te laten, heb je ‘s avonds niet veel redenen om buiten te komen.” Dat niet-essentiële verplaatsingen niet verboden worden, zal geen grote negatieve impact hebben op de coronacijfers, meent de viroloog. Die beslissing is genomen omdat de beperkte bewegingsvrijheid “heel belastend” was tijdens de vorige lockdown.

Perspectief

Volgens epidemioloog Pierre Van Damme is het absoluut noodzakelijk dat we onze contacten blijven beperken. Zo kunnen we de huishoudens isoleren”, benadrukte Van Damme in Het Journaal op Eén.

LEES OOK. Premier De Croo: “Dit zijn de maatregelen van de laatste kans”

De niet-essentiële verplaatsingen worden niet verboden en volgens Van Damme biedt dat toch een beetje perspectief. “We geven de mensen zo bewegingsruimte. Maar de gezinnen mogen geen extra contacten hebben, tenzij één knuffelcontact en twee knuffelcontacten voor alleenstaanden, zodat bij hen niet te veel eenzaamheid ontstaat.”

Waarom moeten winkels sluiten? “Als de niet-essentiële winkels dicht zijn, gaan mensen geen onnodige verplaatsingen doen en dat is het belangrijkste”, aldus Van Damme.