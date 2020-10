Bloemen voor burgerslachtoffers in Azerbeidzjan

Ham -

Vorige week legde een afvaardiging van de Limburgse vereniging voor vriendschapsbanden tussen België en Azerbeidzjan bloemen neer bij het Azerbeidzjaanse standbeeld op het gemeenteplein in Ham. “Op deze manier willen we aandacht vragen voor de gebeurtenissen in Azerbeidzjan en voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen in de oorlog die er nu aan de gang is”, zo vertelt voorzitter van de vereniging Ayhan Dimirci.