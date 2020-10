Door de onzekerheid over de lockdown regent het afzeggingen in de vakantieparken bij de start van de herfstvakantie. Vele gezinnen hadden al lang geleden een huisje geboekt, maar stellen op het allerlaatste moment hun komst uit. De vraag is waar je met de kinderen moet blijven, want de zwembaden en de binnenspeeltuinen zijn dicht. De herfstvakantie dreigt zo in het water te vallen. Maar er zijn nu andere prioriteiten: het coronavirus klein krijgen.