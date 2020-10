Premier Alexander De Croo (Open Vld): “Dit zijn de maatregelen van de laatste kans”

Ons land gaat opnieuw in lockdown. “Ons land bevindt zich in een sanitaire noodtoestand”, zei premier Alexander De Croo aan de start van de persconferentie van het Overlegcomité. “Dit zijn de maatregelen van de laatste kans”

Het was geen fijne boodschap die De Croo vrijdagavond moest brengen, maar volgens de premier zijn de nieuwe maatregelen de enige optie in de strijd tegen het coronavirus. “De druk op de ziekenhuizen is immens, onze zorgverleners leveren onmenselijke inspanningen. De pijngrens is overschreden in veel ziekenhuizen. De voorbije week zijn 100.000 van onze landgenoten besmet geraakt, een kentering zien we niet. Er is maar één keuze: allemaal achter de mensen in de zorg gaan staan. Dat kan maar op één manier: maximaal alle fysieke contacten zoveel mogelijk beperken. We zullen dat zo lang moeten volhouden als nodig. We moeten de stijging breken, en dat zo snel mogelijk.”

“Deze lockdown heeft maar één doel: dat onze zorgsector niet bezwijkt. Dit zijn de maatregelen van de laatste kans”, benadrukte De Croo. “Als we de curve willen laten dalen, ligt dat vandaag in uw handen. Dit gaat enkel lukken als we allemaal doen wat nodig is om dit virus te overwinnen.”

Hamsteren

Vrijdag doken er hier en daar opnieuw beelden op van mensen die hamsterden. Niet nodig, meent De Croo. “Niet-essentiële winkels zullen sluiten, maar voedingwinkels en supermarkten blijven open. Er is dus geen enkele reden om te hamsteren. Dat is asociaal.”