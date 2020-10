Heeft u vragen over de nieuwe coronamaatregelen? Laat het ons weten

Hasselt - Vrijdagavond heeft het Overlegcomité nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Zit u nog met vragen? Dan gaan wij op zoek naar een antwoord. Stuur hier je vragen in.

Na lang overleg kwam het Overlegcomité vrijdagavond met nieuwe, strengere maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. De regels gaan zondagnacht in en gelden al zeker tot 13 december. Verlenging daarvan is mogelijk.

WINKELS

Niet-essentiële winkels moeten dicht, zoals ook in maart het geval was. Ze mogen wel afhaalservice invoeren.

ONDERWIJS

De herfstvakantie wordt verlengd tot 15 november. Daarna zal er in de hoogste graden van het secundair onderwijs afgewisseld worden tussen afstandsonderwijs en gewoon onderwijs.

BEZOEK

We mogen thuis nog één iemand ontvangen, dat moet tegelijkertijd het knuffelcontact zijn. De regel van vier geldt nog voor buitenactiviteiten.

WERK

Telewerk wordt verplicht. Als telewerk niet mogelijk is, dan zijn mondmaskers en ventilatie verplicht.

CONTACTBEROEPEN

Niet-medische contactberoepen – zoals kappers en schoonheidsspecialist – worden stopgezet.

ANDERE MAATREGELEN

Vakantieparken moeten na 3 november dicht. Tot dan zijn alle indooractiviteiten er ook gesloten.

Restaurants en bars in hotels moeten dicht.

Op begrafenissen mogen 15 mensen aanwezig zijn, zonder koffietafel.

Heeft u nog vragen over de nieuwe regels? Laat het ons dan hier weten.