ROYALS. Noorse prinses krijgt eigen serie, prins Harry komt iets te weten

De Noorse prinses Märtha Louise krijgt haar eigen serie, prins Harry leerde iets belangrijk van zijn vrouw en het meest spectaculaire royaltynieuws kwam deze week uit eigen land. Een overzicht van het wel en wee in koninklijke kringen.

Prinses Märtha Louise van Noorwegen krijgt haar eigen documentaireserie waarin ze zowel privé als op werkgebied gevolgd wordt. De opnames zijn onlangs van start gegaan. “Ik ben een publiek figuur en de pers schrijft veel over mij. Deze serie biedt mij de mogelijkheid om mij op een andere en nieuwe manier te laten zien”, zegt de 49-jarige dochter van koning Harald.

Märtha Louise heeft een zwaar jaar achter de rug na de dood van haar voormalige echtgenoot Ari Behn. “Het belangrijkste is dat ik er voor mijn dochters ben”, zegt de prinses dan ook. “We zijn een gezin in rouw en zijn daarnaast, net als de meeste Noren, erg geïsoleerd geraakt. De opnames zijn daarom pas net begonnen.”

Märtha Louise met haar nieuwe Amerikaanse vriend Durek Verrett. Foto: ISOPIX

Prins Harry gaf in een interview toe dat hij tot voor kort geen idee had dat er zo veel onbewuste racistische vooroordelen bestaan en hoe kwetsend die kunnen zijn. Hij kwam er pas achter nadat hij was getrouwd met zijn vrouw Meghan, vertelt de prins in een Zoom-gesprek met Black Lives Matter-activist Patrick Hutchinson voor het tijdschrift GQ.

“Met de opvoeding en opleiding die ik heb gehad, had ik geen idee wat onbewuste vooroordelen zijn. Ik wist niet dat die wel degelijk bestaan”, vertelt Harry. “Jammer genoeg kostte het mij vele jaren om het te beseffen. Het hielp om mij regelmatig in te beelden dat ik in Meghan haar schoenen zou staan.” Volgens Harry is het belangrijk om “jezelf te onderwijzen” als de realisatie er eenmaal is. “Onwetendheid is niet langer een excuus”, vindt hij.

Het Belgisch koningshuis heeft een nieuwe foto vrijgegeven van kroonprinses Elisabeth. Dat deed het naar aanleiding van haar negentiende verjaardag en als bedanking voor de vele verjaardagswensen die ze mocht ontvangen. Het gaat om een foto van tijdens haar opleiding aan de koninklijk militaire academie.

Hét royaltynieuws van de week kwam ook uit eigen land. Albert en Paola ontvingen namelijk Delphine Boël, de buitenechtelijke dochter van de koning, op de koffie. “Tijdens onze ontmoeting in het Kasteel Belvédère heeft ieder van ons, in sereniteit en met empathie, uiting kunnen geven aan zijn gevoelens en ervaringen”, meldde het hof achteraf in naam van het drietal. “Na het tumult, het lijden en de verwondingen is het tijd voor vergeving, genezing en verzoening.”

Albert, Paola en Delphine hebben naar eigen zeggen besloten om samen een nieuwe weg in te slaan. “Dit zal geduld en inspanningen vergen, maar we zijn vastberaden. Dit zijn de eerste stappen op een pad dat we in alle rust zullen bewandelen.” Het historische moment haalde in elk geval overal de internationale pers.

Kate Middleton heeft na maanden in lockdown onlangs nog eens een uitstapje gemaakt met haar twee oudste kinderen George en Charlotte. Normaal gaat het gezin regelmatig kijken naar de skeletten van dinosaurussen in het Natural History Museum dat niet ver van hun residentie Kensington Palace ligt, maar dit keer ging het richting het Imperial War Museum in Londen.

Tijdens bezoek vertelde de hertogin aan haar kinderen het verhaal van haar eigen familie en de offers die ze heeft gebracht in de Eerste Wereldoorlog. Bij haar bezoek aan het museum in 2018 werden haar namelijk brieven getoond van drie broers van haar overgrootmoeder die vochten en stierven in de oorlog. Prins William is trouwens beschermheer van het museum.