Lanaken huldigt wielrenner Wilco Kelderman: “Wij koesteren onze (wieler)kampioenen”

Lanaken -

Wilco Kelderman gooide onlangs hoge ogen in de Ronde van Italië. De 29-jarige Nederlander van Team Sunweb, die in Neerharen woont, werd derde in het eindklassement en droeg zelfs even de roze leiderstrui. Een prestatie die de gemeente Lanaken niet zomaar voorbij wilde laten gaan. Daarom werd Kelderman nu gehuldigd, zij het op bescheiden wijze.