De first lady van de Verenigde Staten is meestal – maar niet altijd – de echtgenote van de president. Wettelijk speelt zij geen enkele rol in de Amerikaanse overheid, maar ze oefent wel vaak invloed uit op het beleid van haar echtgenoot.

Aangezien de first lady niet zelf verkozen wordt, heeft ze wettelijk geen gezag. Haar rol is uitsluitend ceremonieel: zij is de gastvrouw van het Witte Huis, en organiseert in die hoedanigheid alle officiële ...