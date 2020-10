KV Mechelen-coach Wouter Vrancken verbijsterd dat duel tegen Club gewoon doorgaat: “Dit is absurd”

Het coronavirus houdt al een tijdje lelijk huis bij KV Mechelen. Zeven spelers van de A-kern zijn nog steeds positief en zitten ook in quarantaine, maar de wedstrijd van zaterdag tegen Club Brugge (20u45) gaat gewoon door. Wouter Vrancken is er niet over te spreken. “Ik vind dat men de hele situatie in rekening moet nemen. Anders speel je met de mensen hun gezondheid.”

Een twaalftal man. Daar moest Vrancken het deze week mee doen op training. Vranckx, Shved en Bouzian testten immers opnieuw positief, net als Togui en Peyre die al langer in afzondering zijn. Met Wernersson en Van den Eynden kwamen er deze week nog twee positieve gevallen bij. In principe zijn dat voldoende pionnen om de match van morgen, net als die van vorige week tegen KAS Eupen, uit te stellen. Toch wees de Pro League de Mechelse vraag daaromtrent af, omdat het niet om zeven essentiële spelers gaat. Trainer Vrancken reageerde vrijdagmiddag vol ongeloof op de beslissing. “Dat jongeren als Bouzian, Van den Eynden en zeker Vranckx niet meetellen volgens de protocollen, vind ik absurd. Ik snap dat de Pro League een richtcijfer invoert, maar in deze moet je naar het globale pakket kijken.”

Geen 7, maar 12 gevallen

Vrancken doelde op het vijftal Bushiri, Schoofs, Kaya, Voet en Boni dat pas vandaag weer aansloot en slechts één groepstraining in de benen heeft zitten. “Schoofs trainde thuis op zijn hometrainer, maar andere jongens konden nauwelijks wat oefeningen doen. Peyre bijvoorbeeld, die nog steeds positief is, is zwaar ziek geweest en heeft ook nu nog last van geur- en smaakverlies. Eigenlijk zitten we niet met zeven afwezigen, maar met twaalf jongens die niet topfit zijn wegens positief of nog maar net weer negatief.”

Foto: Photo News

“Ik vind dat men de hele situatie in rekening moet nemen. Anders speel je met de mensen hun gezondheid”, klonk Vrancken scherp. “Er is voorlopig geen enkel bewijs dat topsport ná een coronabesmetting níét gevaarlijk is. En dan heb ik het nog niet over mogelijke blessures. Men verplicht ons om jongens die tien dagen quasi niets deden een topmatch tegen de landskampioen te spelen.”

Mes op de keel

Vrancken mist verder de geschorste Kabore. Defour en Walsh speelden al acht maanden geen officieel duel meer. “In elke linie is het stilaan met het mes op de keel. Daarom nogmaals: het is onbegrijpelijk dat wij moeten spelen, ook gezien de maatschappelijke situatie waarin we verkeren.” Ondanks de zwaar verstoorde aanloop wil Vrancken met Malinwa er wel wat van maken op Jan Breydel. “We gaan niet zomaar naar Brugge om er ‘aanwezig’ te zijn. Uit heel deze situatie gaan we trachten motivatie te puren om een resultaat neer te zetten. Club heeft een goeie ploeg, maar ik ben er zeker van dat er ook voor ons kansen en openingen zullen komen.”