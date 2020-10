World Athletics Indoor Tour houdt halt in Gent en Louvain-la-Neuve

De World Athletics Indoor Tour, het internationale circuit van indoorwedstrijden, telt in 2021 twee Belgische manches. Op 13 februari 2021 komen de atleten naar de Topsporthal Vlaanderen in Gent, een week eerder (6 februari) is Louvain-la-Neuve aan de beurt. Beide wedstrijden krijgen het bronzen label (het derde niveau na goud en zilver).

In totaal worden er 26 meetings georganiseerd in twaalf landen in Europa en Noord-Amerika. De zes belangrijkste (goud) vinden plaats van 29 januari tot 24 februari.

De disciplines die in 2021 tijdens de gouden meetings worden beoefend, zijn bij de mannen 400m, 1500m, 60m horden, hoog- en verspringen; 60m, 800m, 3000m/5000m, polsstok- en hink-stap-springen en kogelstoten bij de vrouwen.

De drie beste resultaten per atleet worden meegeteld in de eindbalans. De atleet met de meeste punten per discipline krijgt 10.000 dollar en een uitnodiging voor het WK indoor in Belgrado in maart 2022.

Door de coronapandemie kunnen de data en locaties nog wijzigen.