Contactonderzoek deed afgelopen week bijna 115.000 telefoons

Het contactonderzoek in Vlaanderen heeft in de week van 23 tot 29 oktober 114.595 telefoons gedaan. Dat is een stijging met 25 procent in vergelijking met de week ervoor. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Positief nieuws is dat het gemiddeld aantal contacten per patiënt lijkt af te nemen.