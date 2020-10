Amateurvoetbal wellicht stilgelegd tot begin januari

De coronacrisiscel van de KBVB heeft zich vrijdag gebogen over hoe het nu verder moet met de voetbalcompetities in de lagere afdelingen. De kans is groot dat alle amateurvoetbal, vanaf tweede amateurklasse tot en met vierde provinciale, in heel België meteen wordt stilgelegd tot eind dit jaar. Vorige week werden die amateurklassen al ‘tot nader order’ stilgelegd en deze week volgden ook de wedstrijden voor alle jeugdploegen. Nu blijkt dat deze situatie nog zeker zo zal blijven tot eind december voor alle eerste ploegen.