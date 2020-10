Zidane ziet dat “het goed gaat met Hazard”, maar moet brandje blussen tussen kibbelende ploegmaats bij Real

Op de achtste speeldag in La Liga staat Real Madrid zaterdagnamiddag tegenover staartploeg Huesca.

Eden Hazard traint na maanden blessureleed reeds een tijdje terug mee bij de Koninklijke en dinsdagavond kreeg hij in de Champions League op bezoek bij Borussia Mönchengladbach zijn eerste speelminuten sinds 7 augustus. Een twintigtal minuten voor affluiten viel hij in en in het slot zag hij de Madrilenen een 2-0 achterstand nog ombuigen in een 2-2 gelijkspel, al was de verdienste van Hazard daarin eerder beperkt.

De rentree doet echter dromen van meer, maar in de Spaanse hoofdstad willen ze op de eerste plaats geen risico’s nemen met hun recordaankoop. Hazard zal geleidelijk aan terug in het elftal gebracht worden en zal dus ook tegen Huesca minuten krijgen, maar een basisplaats komt waarschijnlijk toch nog te vroeg. “Het gaat goed met hem, we zijn tevreden”, vertelde Zidane vrijdag op het persmoment. “Hij traint elke dag met de groep mee en voelt zich goed, dat is het belangrijkste.”

De Madrileense coach kwam ook nog terug op het incident met Karim Benzema, dinsdagavond in de spelerstunnel in Duitsland. Na een ronduit catastrofale eerste helft van de bezoekers liet Karim Benzema zich in een gesprek met Ferland Mendy laatdunkend uit over ploegmaat Vinicius. Een camera in de buurt kon beeld en geluid registreren. “Hij doet maar wat. Ik zeg het je: speel de bal niet naar hem. Hij speelt tegen ons”, vertelde Benzema.

Volgens Zidane is het brandje echter al geblust. “Ze hebben dat intussen uitgepraat. Zulke zaken gebeuren nu eenmaal af en toe op een voetbalveld, en al zeker tijdens een wedstrijd waarin de sfeer gespannen is. Het belangrijkste is dat het nadien niet blijft hangen. Er is over gepraat en daarmee is dat ook afgesloten.”

In tegenstelling tot de Champions League, waarin er tegen Shakhtar en Gladbach een één op zes werd geboekt, heeft Real in eigen land zijn competitiestart niet gemist. Met dertien op achttien staat de Koninklijke op de tweede plaats in La Liga, op één punt van het Real Sociedad van Adnan Januzaj. De Basken hebben echter één wedstrijd meer gespeeld.