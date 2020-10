Lange wachtlijsten bij de apothekers voor het griepvaccin

Wie geen risicopatiënt is of wie niet zwanger is krijgt dit winterseizoen geen griepvaccin. Alle vaccins tegen het griepvirus zijn gereserveerd voor de meest kwetsbare personen. Dat heeft de interministeriële conferentie volksgezondheid beslist. Het brengt duidelijkheid want de spanning in de apotheken stijgt zienderogen. Klanten nemen het niet dat ze zich voor de griep niet kunnen laten vaccineren. De angst voor corona maakt dat apothekers verbaal bedreigd worden. Een tweede fase voor de uitrol van het vaccin voor de rest van de bevolking vanaf 15 november wordt geannuleerd.