Regi & co coveren ‘Porselein’ voor Rode Neuzen Dag

Porselein van Yasmine is één van de nummers die volgende week te horen is tijdens de Liefde voor muziek-special op VTM. Daarin houden alle deelnemers van afgelopen seizoen een reünie ten voordele van Rode Neuzen Dag. Of toch bijna allemaal: door ziekte moest André Hazes (26) verstek geven voor de opnames. Regi, Gene Thomas, Karen Damen, Sean Dhondt en The Starlings tekenen wel present. Zij zingen Porselein samen.