Bilzenaar Iren van der Beek is jongste student PXL Hogeschool

Iren van der Beek uit Bilzen is met zijn 14 jaar de jongste student ooit aan de PXL-Hogeschool. Op zijn twaalfde scoorde Iren zijn secundaire diploma, nu staan zijn eerste examens Toegepaste Informatica voor de deur. Door zijn autisme liep Iren tot nog toe vooral thuisonderwijs. Elke dag naar de les is voor hem nieuw.

“Nee, Iren is niet hoogbegaafd”, neemt mama Mathilde Koelewijn meteen een voor de hand liggend iets weg. “Hij is niet dommer of slimmer dan anderen, denk ik. Iren is gewoon anders. Toen hij drie was heb ...