Kledinginzameling van Kiwanis gaat niet door

Riemst / Tongeren / Bilzen / Hoeselt -

Serviceclub Kiwanis Tongeren Ambiorix haalt al een twintigtal jaar oude kleren, handtassen, schoenen en textiel op in Tongeren, Riemst, Bilzen en Hoeselt. Met de opbrengst ervan worden telkens sociale doelen gesteund. De inzameling gebeurt tweemaal per jaar, een eerste maal rond Pasen en een tweede maal in november. Door de coronacrisis en verstrengde maatregelen kan de geplande inzameling van 7 en 8 november in de vier gemeenten niet doorgaan.