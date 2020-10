Nederlandse beautyvlogster transformeert zich helemaal voor Halloween

Het wordt dit jaar ook een Halloween in mineur, en vooral in erg intiem gezelschap, maar daar stoort Nikki De Jager zich helemaal niet aan. De Nederlandse beautyvlogster transformeerde zichzelf in één van haar video’s tot een angstaanjagende, duivelse kwelgeest. En ook wie niet over dezelfde creatieve vaardigheden als zijzelf beschikt, helpt ze op weg om met enkel een eyeliner in de aanslag een leuke Halloweenlook te creëren.

Grootse griezelfeesten ter ere van Halloween staan dit jaar niet op het programma, maar dat betekent niet dat we deze feestdag zomaar aan ons voorbij moeten laten gaan. Ook Nikki De Jager is dezelfde mening toebedeeld. De Nederlandse beautyvlogster deelde op YouTube daarom een speciale Halloweentutorial, waarin ze laat zien hoe ze zich tot een duivelse kwelgeest transformeert. Zelf omschrijft ze het als “’s werelds engste Halloweenlook ooit”.

Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om je te realiseren dat dit soort van bewonderenswaardige transformaties niet binnen ieders mogelijkheden ligt. Ook dat erkent Nikki De Jager, die op Instagram voor een bekend beautymerk een leuke, haalbare tip deelde om spinnenwebogen te creëren. Moeilijk? Nee. Je hebt enkel eyeliner en een vaste hand nodig.

Nikki De Jager kwam bij ons vooral in het nieuws toen ze midden januari uit de kast kwam als transgender. Dat deed ze in een video op YouTube, nadat ze naar eigen zeggen daartoe gedwongen werd door een chanteur die haar verhaal wilde lekken in de media. Daarna maakte ze haar opwachting in de Amerikaanse talkshow van Ellen Degeneres.