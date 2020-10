KRC Genk ontvangt vanavond (20.45u) in een lege Luminus Arena AS Eupen. Na de 11 op 15 van de voorbije weken kan blauw-wit met een overwinning (voorlopig) de top vier induiken. Houden Jess Thorup en co de punten thuis? Of gaat Eupen, dat door corona enkele belangrijke pionnen mist, met de zege aan de haal? Volg het hier live.