Familie Chovanec “tevreden” over rapport en aanbevelingen Hoge Raad voor Justitie

De familie van Jozef Chovanec stelt met tevredenheid vast dat de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) kritische bemerkingen formuleert over het verloop van het onderzoek en de werking van justitie, wat in het rapport resulteert in tien aanbevelingen. “De familie hoopt dat de diverse aanbevelingen nu ook effectief in de praktijk worden omgezet zodat dit rapport geen dode letter blijft”.