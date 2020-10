Het is vandaag opvallend drukker in tal van Limburgse speelgoedwinkels. Veel mensen vrezen dat de winkels weldra moeten sluiten en willen nog snel een Sinterklaasgeschenk aankopen.

Ook bij de Sint zit de vrees er goed in dat de winkels weldra zullen moeten sluiten. En dus is het in de speelgoedwinkels vandaag opvallend druk. “Het is een weekdag, maar het lijkt hier wel een zaterdag ...