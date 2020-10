Pasta of toch maar aardappelen: wat is de gezondste keuze?

“En, wat eten we vanavond?” Nu de restaurants noodgedwongen gesloten zijn, rijst die vraag wellicht weer vaker in eigen keuken. Misschien twijfel je tussen pasta of aardappelen bij de maaltijd. Want wat is de gezondste optie? Michaël Sels, hoofddiëtist van het UZA en auteur van ‘Lekker lang leven’, geeft antwoord op vragen en dilemma’s in deze nieuwe reeks.