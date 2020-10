Vleesetende plant in Lanaken prachtig in beeld gebracht

Lanaken - Productiehuis Hotel Hungaria is bezig met een natuurdocumentaire in België. Twee keer vier seizoenen trekken twee cameraploegen de wildernis in om beelden te schieten. Het resultaat is pas over anderhalf jaar op televisie te zien, maar het eerste boek van onzenatuur.be ligt nu in de rekken.

En daarin is een prominente rol weggelegd voor de Limburgs wildernis. “Zonder te zeveren, elke keer opnieuw ben ik verrast over wat allemaal te zien is. De weinige natuur die we nog hebben, is prachtig. Alleen wist ik het niet. Met schaamrood op de wangen moet ik bijvoorbeeld bekennen dat ik voor dit project nog nooit in het Nationaal Park Hoge Kempen was geweest. Voor mij is deze opdracht een grote ontdekkingstocht. Telkens opnieuw zie ik fantastische dingen”, vertelt Pim Niesten. De cameraman/bioloog zat al in alle hoeken van de wereld voor hij met die unieke Belgische project startte.

Ziepbeek

Wij volgden hem in een klein stukje natuur in Rekem bij Lanaken. Aan de oever van de Ziepbeek draaide hij er bij het krieken van de dag de dauwdruppels in spinnenwebben. “En het is een van de weinig plekken waar je nog zonnedauw vindt; een hele kleine vleesetende plant die met zijn kleverige substantie insecten vangt om daaruit voedsel te halen. Met het juiste cameramateriaal tonen wat die plant allemaal kan, is fantastisch.”

Pim en zijn collega’s bij onzenatuur.be hopen dat ze met die prachtige beelden die op televisie komen, de website en nu dus al het boek ‘Een jaar op stap door het wilde België’ de Belgen opnieuw trots te maken op hun eigen natuur.