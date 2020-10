Geen kerkdiensten in Opglabbeek

Oudsbergen - Ook de parochiefederatie Opglabbeek heeft in overleg besloten om tijdens het Allerheiligenweekend geen kerkelijke diensten te organiseren.

In overleg met buur federatie Meeuwen-Gruitrode, waar men gisteren al had besloten geen kerkelijke diensten te organiseren tijdens het Allerheiligenweekend, besluit de parochiefederatie Opglabbeek omwille van de stijgende coronacijfers en de mogelijke besmettingen ook geen kerkelijke diensten te organiseren tijdens Allerheiligen en Allerzielen periode. De mogelijkheid om het herdenkingskruisje van de overledenen af te halen blijft voorlopig gehandhaafd. Als er verstrengde en nieuwe richtlijnen uitgevaardigd worden zal deze uitreiking op een later moment doorgaan.