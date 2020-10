OFFICIEEL: Dirk Van Tichelt kondigt afscheid als judoka aan: “Ik kan niet gaan rentenieren”

Wat al even in de lucht hing, is nu ook officieel: de Beer van Brecht stopt ermee. Dirk Van Tichelt (36) kondigde vrijdag op een persconferentie zijn internationale afscheid als judoka aan. Hij is een van de succesvolste mannelijke Belgische judoka’s ooit. Zo pakte hij onder meer brons op de spelen van Rio in 2016.