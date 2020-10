Dief probeert buurtwinkel te overvallen, maar dat is buiten de moedige eigenaar gerekend

Een dief in het Poolse Ostròda is er niet zo makkelijk vanaf gekomen als gehoopt. Op klaarlichte dag stapte hij een buurtwinkel binnen en bedreigde hij de vrouw achter de kassa met een mes. De vrouw overhandigt hem het geld, maar wat de man niet weet is dat de eigenaar alles kan zien op de beveiligingscamera’s. En die laatste lijkt niet aan zijn proefstuk te zijn met dergelijke incidenten.