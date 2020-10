Kimi Räikkönen doet er nog een jaartje bij in de Formule 1. De 41-jarige Fin krijgt net als ploegmaat Antonio Giovinazzi (26) ook volgend seizoen een zitje bij Alfa Romeo.

Voor Räikkönen, die met zijn 41 jaar de oudste rijders is in de Formule 1, wordt het al zijn negentiende seizoen op het hoogste niveau. In totaal reed hij al 324 races. In 2007 pakte hij de wereldtitel voor Ferrari. “Ik ben erg gelukkig dat ik ook volgend jaar nog voor Alfa Romeo mag rijden”, liet Räikkönen op Instagram weten.