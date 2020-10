Magdalena Rybarikova, voormalig halvefinaliste op Wimbledon, stopt ermee: “Corona heeft mijn plannen gewijzigd”

De Slovaakse tennisster Magdalena Rybarikova (32) heeft een punt gezet achter haar carrière. Dat maakte ze bekend via haar sociale media.

Rybarikova was van plan te stoppen na de Fed Cup Finals in Boedapest maar die werden door de coronapandemie geschrapt. “Zoals sommigen onder jullie misschien wel weten, heb ik nu al ruim een jaar geen competitietennis meer gespeeld”, schrijft Rybarikova. “Ik hoopte te kunnen aantreden op de Fed Cup Finals in Boedapest als laatste toernooi van mijn carrière. Jammer genoeg heeft de hele situatie rond covid-19 die plannen gewijzigd. Na zorgvuldige analyse van de verschillende scenario’s, heb ik beslist een punt te zetten achter mijn professionele tenniscarrière.”

Rybarikova is een voormalig nummer 17 van de wereld (maart 2018). Ze won vier WTA-toernooien (Birmingham 2009, Memphis 2011, Washington DC 2012 & 2013) en bereikte in 2017 de halve finales op Wimbledon. Daar verloor ze van de latere winnares Garbine Muguruza.

Vandaag is de Slovaakse weggezakt naar plaats 199.