Bilzen -

Bij een verkeersactie in samenwerking met de sociale inspectiediensten – onder meer op de Leuvensesteenweg en in Schoonaerde in Schaffen – heeft de politie Demerdal donderdag vijf bestuurders – waaronder een 34-jarige man uit Bilzen – betrapt die onder invloed van drugs reden. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Drie auto’s bleken niet in orde met de technische controle. De sociale inspectiediensten stelden acht inbreuken vast.