De cijfers zijn nu veel erger dan tijdens de eerste golf. Dat zegt professor virologie aan de KU Leuven Johan Neyts aan Radio 1. “In het voorjaar zaten we op Mont Blanc, nu bijna op Mount Everest”.

Moeten we naar een lockdown? “Er is geen andere keuze”, zegt Johan Neyts. “De curve is aan het stijgen en blijft stijgen en de berekeningen zijn zeer pessimistisch. Op een bepaald moment moet die curve ...