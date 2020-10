Kanye West geeft jarige Kim Kardashian hologram van overleden papa: “Een speciale verrassing uit de hemel”

Kim Kardashian (40) heeft een wel heel opvallend verjaardagscadeau gekregen van haar man Kanye West. De rapper-ontwerper liet een hologram - een digitaal nagemaakte video - van haar in 2003 overleden vader Robert Kardashian maken. “Een boodschap uit de hemel”, noemt Kardashian, die duidelijk erg blij is met het cadeau. Al is het ook wel erg duidelijk dat de boodschap uit de hemel eigenlijk geschreven werd door Kanye.

De Amerikaanse superster postte vrijdagochtend onze tijd een opvallende video van haar papa. Robert Kardashian, die in 2003 al stierf, wenst zijn dochter een gelukkige verjaardag. Bij het filmpje een bijschrift: “Voor mijn verjaardag heeft Kanye me het meest attente geschenk van mijn leven gegeven. Een speciale verrassing uit de hemel: een hologram van mijn vader. Het is zo levensecht en we hebben er al zo veel naar gekeken, met heel veel emotie en ook tranen. Ik kan niet beschrijven wat het betekende voor mij, mijn zussen, mijn broer, mijn moeder en dichtste vrienden om dit samen te beleven. Bedankt Kanye, voor deze herinnering die een leven lang bij me zal blijven.”

In het filmpje vertelt Kims papa dat hij heel trots is op zijn dochter. “Kijk eens aan, je bent nu 40 jaar. Volwassen. Je ziet er fantastisch uit. Ik waak elke dag over jou en je broers en zussen. Ik ben erg trots op wie je nu geworden bent en alles wat je bereikt hebt. Je toewijding om advocaat te worden en mijn erfenis verder te zetten. Het was lang en moeilijk om het te bereiken, maar het is het waard en ik ben al die tijd bij je. Je bent een fiere Armeense vrouw en ik een trotse Armeense papa.”

Naar het einde toe werd duidelijk dat Kanye achter de tekst zat. “Je bent getrouwd met de meest, meest, meest geniale man van de wereld”, sprak Robert Kardashian nog. “Weet dat ik trots op je ben en dat ik altijd bij jou ben.”