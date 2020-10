Wat al een aantal dagen in de lucht hing, is nu ook officieel. De competitiewedstrijd Moeskroen-STVV, voorzien op zondagnamiddag 1 november, wordt uitgesteld naar een latere datum. Dat deelt de Pro League mee. De aanleiding is een zondvloed aan coronabesmettingen bij de Henegouwers. Vanaf 7 besmettingen kan een club een aanvraag tot uitstel indienen. In 1B wordt de partij Deinze-Seraing om dezelfde reden verdaagd.