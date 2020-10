Paul Onuachu hoopt dat hij vanavond mag starten bij Genk, want: “Ja, ik ben de beste spits van de competitie”

Een zwart scherm en iemand die Nederlands spreekt aan de andere kant. Even twijfel, het is toch met Paul Onuachu (26) dat we een interview hebben, hè? De boomlange spits van Racing Genk is beter met de bal dan met zijn computer. Met acht goals prijkt hij momenteel bovenaan de topschutterstand. Zijn goede vorm dankt hij – in tegenstelling tot vele anderen – aan zijn besmetting met het coronavirus. Al heeft hij intussen wel een complex overgehouden aan Club Brugge.