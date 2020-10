Op zoek naar een hybride? En die budgetvriendelijk is? Deze acht hybrides zijn betaalbaar

De opmars van plug-in hybride voertuigen en volledig elektrische auto’s heeft de gewone hybride auto, de zogenoemde full hybrid, wat in de schaduw gezet. Toch is de hybride auto voor velen nog steeds de gemakkelijkste en veelal ook meest betaalbare manier om de CO 2 -uitstoot te reduceren. Wij selecteerden voor u acht redelijk betaalbare hybride voertuigen die niet aan het stopcontact worden opgeladen en die toch, weliswaar beperkt, elektrisch kunnen rijden.

Honda Jazz e:HEV

Als we op zoek gaan naar een compacte auto, dan komen we meestal terecht bij de Volkswagen Polo, Ford Fiesta of Peugeot 208. Toch is de Honda Jazz al jaren een aantrekkelijk aanbod in ...