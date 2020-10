Brugse hoofdarts: “Laat kinderen vanaf 6 jaar mondmasker dragen op school”

De hoofdarts van het AZ Sint-Lucas in Brugge opent het debat over mondmaskers bij kinderen jonger dan twaalf jaar opnieuw. Hij doet dat nadat afgelopen week drie kinderen die besmet geraakten met corona, bij hem in het ziekenhuis terechtkwamen. De kinderen – twee peuters van ongeveer twee jaar oud en een kind van elf – hadden geen onderliggende medische problematiek.