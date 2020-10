Coronacommissaris Pedro Facon wees donderdagavond in Terzake erop dat de politiek vrijdag niet mag twijfelen en verregaande maatregelen zal moeten nemen voor heel het land. Hij pleit voor een eenduidige communicatie en zei dat het vrijdag de laatste kans is.

De coronacommissaris kwam donderdag tekst en uitleg geven in Terzake over de werking van zijn kabinet en de huidige coronacijfers. “We hadden een plan, wat de ziekenhuizen betreft. We hebben de eerste ...