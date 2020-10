Nieuw toegankelijksheidslabel van Toerisme Vlaanderen voor Pietersheim

Toerisme Vlaanderen heeft zopas het A-label Toegankelijkheid van het vakantiehuis Pietersheim vernieuwd. “We hebben dit jaar flink geïnvesteerd in domein Pietersheim. De focus van de investeringen lag op de toegankelijkheid en duurzaamheid. Door deze inspanningen ontvangen we nu een verlenging van het benijdenswaardige A-label” zegt schepen van toerisme Sofie Martens (Open VLD).

Het toegankelijkheidslabel van Toerisme gaat niet alleen over de rolstoelvriendelijkheid van een gebouw of site, maar ook over de toegankelijkheid ervan in de ruimste zin van het woord. Het wordt na strenge ...