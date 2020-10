De Heuveneindeweg, een deel van de Heuvenstraat en de Houthalenseweg krijgen straks nieuwe fietspaden. De erbarmelijke staat van de fietspaden langs deze gewestweg is al langer een bron van ergernis van menig fietser én een doorn in het oog van de gemeentelijke gezagsdragers.

Het bedrag van 450.000 euro dat in de Zonhovense N715 wordt geïnvesteerd, is alvast een opsteker voor het gemeentebestuur. Bij de regelmaat van de klok wordt er immers geklaagd over de slechte toestand ...