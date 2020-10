Recordaantal handtekeningen voor onderzoek naar Murdoch-media

Een Australische onlinepetitie die oproept tot een onderzoek naar het “monopolie” van mediamagnaat Rupert Murdoch, heeft ruim 410.000 handtekeningen verzameld. Daarmee is het de meest ondertekende petitie in de geschiedenis van het Australische parlement. Media die in het bezit zijn van Murdoch worden verweten ten gunste van de conservatieve Australische regering te berichten.