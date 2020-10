Geen James Bond in de bioscoop? Dat kost 1 miljoen per maand

De nieuwe James Bond-film No time to die, die al tweemaal werd uitgesteld, zadelt de makers sowieso op met een financiële kater. Iedere maand dat de film in de schuif blijft liggen bij filmstudio MGM kost dat 1 miljoen dollar – zo’n 850.000 euro. Reden: de torenhoge interesten die de studio moet betalen op een lening.