Gemiddeld bijna 80 doden per dag, 1.057 coronapatiënten op intensieve zorgen

In de periode van 20 tot 26 oktober stierven in ons land elke dag gemiddeld 79,4 mensen aan Covid-19. Dat zijn er dagelijks zo’n 44 meer tegenover de zeven dagen ervoor. Alles samen bezweken in België al 11.308 patiënten aan het virus, een toename met 138 in één dag. Dat blijkt vrijdag uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Ook met de ziekenhuisopnames blijft het de verkeerde kant uitgaan. Van 23 tot 29 oktober moesten dagelijks gemiddeld 618,4 coronapatiënten in het ziekenhuis worden opgenomen, een stijging met 77 procent. In de ziekenhuizen worden momenteel alles samen 6.187 bedden ingenomen door mensen met Covid-19. Daarvan liggen er 1.057 op intensieve zorgen.

Het aantal nieuwe besmettingen steeg volgens de voorlopige cijfers in de periode van 20 tot 26 oktober naar gemiddeld 15.316 per dag. Dat is een onderschatting aangezien sinds 21 oktober tijdelijk geen asymptomatische hoog-risicocontacten van personen die positief zijn voor het coronavirus meer worden getest, en ook geen reizigers die terugkeren uit een rode zone. Daardoor ontbreken sindsdien een aantal nieuwe infecties, die voordien wel opgespoord werden, in de statistieken, liet Sciensano donderdagavond nog weten in een communiqué.

De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, is gestegen tot 25,1 procent.