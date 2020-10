Opglabbeek

Oudsbergen - Het was griezelen geblazen in basisschool De Lettertuin in Opglabbeek.

Traditioneel is Halloween een feest waar kinderen naar uitkijken. Ze verkleden zich graag en zo naar school komen en lessen krijgen is dubbel zo gezellig. Op vrijdag 30 oktober kwamen de meeste kinderen dan ook ‘griezelig’ naar school. De creativiteit van vele gezinnen was zalig om te zien. De kinderen genoten van het griezelen, ze hebben deze bizarre (corona)vakantie alvast leuk kunnen inzetten.