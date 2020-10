Stad Beringen plant 200 m² bloembollen aan

Beringen - Vandaag is de aanplanting van bloembollen, goed voor ongeveer de grootte van een tennisveld, van start gegaan in het Park van de directeur. Langs het centrale wandelpad zal dit voorjaar een prachtige bloemenzee te bewonderen zijn. “Na het succes van de aanplantingen vorig jaar, willen we dit initiatief voortzetten om zo Beringen opnieuw in de bloemetjes te zetten. Kleur en groen in de stad hebben een positieve invloed op ons welbevinden, het is namelijk een lust voor het oog én het maakt onze straten bovendien een stuk gezelliger. In totaal planten we 200 m² bloembollen machinaal aan”, vertelt schepen van groen Jean Vanhees enthousiast. Dit jaar kiest Stad Beringen ervoor om Chionodoxa’s en botanische narcissen aan te planten.

De focus van deze aanplanting ligt op het stimuleren van de biodiversiteit in het park van de directeur. “Wanneer deze bloembollen in de lente in bloei komen te staan, zal dit een verrijking van onze biodiversiteit tot gevolg hebben. De bijen, die in het park hun thuishaven hebben, zullen van deze bloemen kunnen smullen. We hebben de intentie om de komende jaren onze werking inzake aanplantingen en groenonderhoud aan te passen om de biodiversiteit in onze stad te verbeteren”, weet schepen van milieu Tijs Lemmens.

Naast deze aanplanting, zal De Winning ook losse bloembollen aanplanten om nog extra kleur in het Beringse straatbeeld te krijgen. Wil je zelf meer kleur in je tuin toveren en wil je in de lente genieten van een kleurrijk bloementapijt? Dan is het nu het moment om aan de slag te gaan. De herfst is namelijk hét moment om bloembollen zoals tulpen, narcissen, blauwe druifjes, enzovoort, te planten. Zo kan je vanaf de lente maandenlang genieten van kleurenpracht bij jou thuis.