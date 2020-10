Kleuters veranderen een stuk fruit in een muziekinstrument

Hasselt - Op zaterdagvoormiddag 24 oktober 2020 kwamen er voor het eerst kleutertjes naar de PXL-STEM Academy in Hasselt. Ze maakten van een stuk fruit een muziekinstrument om een concert te geven.

Hugo Meus legt uit: "Samen met onze lesgevers zijn studenten van PXL-Education volop in de weer geweest met het maken van muziekinstrumenten die vervolgens met MakeyMakey verbonden worden." De veertien kleutertjes maakten kennis met de elektrische kringloop door hun eigen lichaam in de strijd te gooien om muziek te maken. "De aanwezigen hebben genoten van een mooi concert." lacht Hugo. "Het was weer een nieuwe ervaring voor ons en het mooiste bewijs dat je van jongs af aan bij ons terecht kunt om kennis te maken met wetenschap en techniek."