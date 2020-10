De St@rtbaan in de ban van halloween

Halveweg

Zonhoven - Op vrijdag 30 oktober vierden de leerlingen en leerkrachten Halloween in De St@rtbaan.

Op deze dag was het griezelen geblazen. De leerlingen en leerkrachten kwamen 's morgens via de ijzeren poot verkleed naar het halloweenfeest. Heksen, dikke pompoenen, spoken, weerwolven, vampiers, Pietje de Dood, spinnen, vleermuizen en ... doolden even later rond op de speelplaats, in de gangen en in de klassen. Alle deuren werden hermetisch afgesloten want niemand voelde zich nog veilig. Inderdaad er liepen monsters rond waarvan jullie het bestaan zelfs niet durfden dromen. Na schooltijd vlogen enkele juffen (lees heksen) met hun bezem naar huis om te genieten van een welverdiende doodse rust. Hopelijk houden de vampiers ook rekening met de avondklok zodat we onze deuren niet moeten barricaderen na middernacht!