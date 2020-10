Bisschop krijgt eerste exemplaar van 'Geloven is een werkwoord'

Lommel - Deze week trokken EH Giel Stinckens uit Peer en Truienaar Jos Lacroix naar bisschop Patrick Hoogmartens om hem het eerste exemplaar van hun boek 'Geloven is een werkwoord' te overhandigen.

Gedurende jaren schreef Giel Stinckens, pastor van OKRA Limburg, elke maand een bezinning waarmee de vergadering van het dagelijks bestuur van OKRA startte. “Dat was niet alleen luisteren maar ook achteraf discussiëren over onderwerpen van zeer diverse aard waardoor het gebeurde dat de vergadering al eens langer duurde dan verwacht en dat we langer moesten ‘werken’ aan de agenda”, zegt Jos Lacroix. Op één van die vergaderingen rijpte de idee om al die bezinningen te bundelen tot een bruikbaar instrument voor alle OKRA-trefpunten.

“Toen Giel vorig jaar afscheid nam als proost van OKRA wilde ik zijn bezinningswerk als afscheidscadeau aan hem schenken. Maar van een verzameling kwam een heus boek dat met de hulp van OKRA Limburg gedrukt en verkocht werd. De opbrengst was dan het afscheidscadeau voor Giel, die het geld prompt schonk aan Wereldsolidariteit."

De boeken zijn nu van de drukpersen gerold. Giel en Jos trokken naar de bisschop om hem het eerste exemplaar te overhandigen. Patrick Hoogmartens was aangenaam verrast: dergelijke boeken verschijnen nog slechts met mondjesmaat en als ze er al zijn, zeker niet van de hand van een leek. “Ik ben terecht fier op dit werk,” zegde de bisschop. "Het is ook het bewijs van de manier waarop OKRA inhoudelijk werkt. Het moge vele mensen en organisaties tot inspiratie dienen”.

Er zijn nog exemplaren te verkrijgen bij OKRA Limburg, tel. 011/26 59 30, limburg@okra.be, Koningin Astridlaan 33, 3500 Hasselt.